20 Мая 2022 23:15

Новый формат взаимодействия с родителями внедряется в школах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В школах Казахстана внедряется формат совместной работы «ученик - школа - родитель», направленный на взаимную ответственность в воспитательном процессе. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов на парламентских слушаниях по вопросам молодежной политики в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Молодежь - это будущее страны, опора нашего государства. 20% населения Казахстана составляет молодежь. Глава государства особое внимание уделяет реализации идеи создания «Нового Казахстана». Поэтому правительством проводится комплексная работа по созданию условий для всестороннего развития нашей молодежи», - сказал Е. Тугжанов.

Вице-премьер добавил, что главным приоритетом является качественное образование, которое позволит молодому поколению стать конкурентоспособным. При этом наряду с обучением в организациях образования уделяется большое внимание роли воспитания.

«С этой целью с этого года внедряется формат совместной работы «ученик-школа - родитель», направленный на взаимную ответственность школы и родителей в воспитательном процессе», - отметил Е. Тугжанов.

Ранее сообщалось, что предмет «Трудовое обучение» введут с первого класса в школах РК. «Трудовое воспитание имеет большое значение в работе с молодежью. Поэтому в новом учебном году с первого класса вновь вводится предмет «Трудовое обучение». Проект предусматривает открытие теплиц при школах. Уже сегодня около 7% школ имеют такой опыт», - пояснил Е. Тугжанов.



