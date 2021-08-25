Новый формат подготовки кадров продемонстрировали в Академии МВД в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Депутат Сената Парламента РК Владимир Волков посетил Костанайскую академию МВД, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Костанайскую академию МВД имени Шракбека Кабылбаева посетил депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков. Сенатор ознакомился с новыми форматами подготовки кадров для местной полицейской службы и уголовно-исполнительной системы, которые реализуются в рамках Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел.

«Сенатору продемонстрировали комплексный учебный полигон, позволяющий моделировать реальную оперативно-служебную обстановку в учреждении УИС. Наряду с этим, гостю показали специализированные центры по подготовке специалистов службы пробации, противодействия экстремисткой идеологии в пенитенциарной системе», - рассказали в пресс-службе Академии.

В лекционном зале Елбасы - Первого Президента Республики Казахстан Владимир Волков также встретился с руководителями подразделений Академии, где рассказал о законодательном обеспечении проводимых реформ в правоохранительной системе. Особое внимание сенатор обратил на вопросы необходимости повышения качества подготовки кадров, способных реализовать поручение Главы государства по переходу на сервисную модель работы полиции.

Владимир Волков также отметил, что в рамках дальнейших мер по модернизации ведомственного образования обсуждаются вопросы укрепления социального пакета профессорско-преподавательского состава учебных заведений МВД.

Начальник Академии Нурлан Биекенов рассказал о проводимой коллективом работе и реализуемых проектах, а также выдвинул ряд предложений. В частности, по обучению демобилизуемых солдат Национальной гвардии, привлечению на преподавательскую работу подготовленных и мотивированных сотрудников, укреплению материально-технической базы академии.

В рамках обсуждения состоялся продуктивный обмен мнениями. В завершении визита депутат В.Волков ознакомился с экспозициями музея Академии и оставил памятную запись в Книге почетных гостей. По итогам встречи Владимир Волков взял на личный контроль ряд предложенных инициатив.