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Новый формат подготовки кадров продемонстрировали в Академии МВД в Костанае

25 Августа 2021 21:00
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Новый формат подготовки кадров продемонстрировали в Академии МВД в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Депутат Сената Парламента РК Владимир Волков посетил Костанайскую академию МВД, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Костанайскую академию МВД имени Шракбека Кабылбаева посетил депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков. Сенатор ознакомился с новыми форматами подготовки кадров для местной полицейской службы и уголовно-исполнительной системы, которые реализуются в рамках Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел.

«Сенатору продемонстрировали комплексный учебный полигон, позволяющий моделировать реальную оперативно-служебную обстановку в учреждении УИС. Наряду с этим, гостю показали специализированные центры по подготовке специалистов службы пробации, противодействия экстремисткой идеологии в пенитенциарной системе», - рассказали в пресс-службе Академии.

В лекционном зале Елбасы - Первого Президента Республики Казахстан Владимир Волков также встретился с руководителями подразделений Академии, где рассказал о законодательном обеспечении проводимых реформ в правоохранительной системе. Особое внимание сенатор обратил на вопросы необходимости повышения качества подготовки кадров, способных реализовать поручение Главы государства по переходу на сервисную модель работы полиции.

Владимир Волков также отметил, что в рамках дальнейших мер по модернизации ведомственного образования обсуждаются вопросы укрепления социального пакета профессорско-преподавательского состава учебных заведений МВД.

Начальник Академии Нурлан Биекенов рассказал о проводимой коллективом работе и реализуемых проектах, а также выдвинул ряд предложений. В частности, по обучению демобилизуемых солдат Национальной гвардии, привлечению на преподавательскую работу подготовленных и мотивированных сотрудников, укреплению материально-технической базы академии.

В рамках обсуждения состоялся продуктивный обмен мнениями. В завершении визита депутат В.Волков ознакомился с экспозициями музея Академии и оставил памятную запись в Книге почетных гостей. По итогам встречи Владимир Волков взял на личный контроль ряд предложенных инициатив.


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#Костанайская область   #Образование   #Вузы   #МВД РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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