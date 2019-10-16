Новый фонд предлагает создать депутат для развития промышленности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Мейрам Пшембаев выступил с предложением создать новый фонд для развития промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Различными государственными органами и институтами развития отечественному бизнесу оказывается широкий спектр государственных услуг и поддержки. Всего более 100 инструментов на республиканском и региональном уровне. Опыт пятилетки индустриализации показывает, что при оказании государственной поддержки не осуществляется координация, отсутствует единое видение, согласованность действий. Это снижает эффективность использования государственных средств по повышению конкурентоспособности несырьевого сектора в обрабатывающей промышленности, как главного приоритета Индустриальной политики. Одним из положительных примеров решения вышеуказанных глобальной задачей является опыт фонда развития промышленности Российской Федерации. Этот фонд финансирует обрабатывающую промышленность, поставки не превышающее 1-4%», - сказал Мейрам Пшембаев, озвучивая запрос на имя Премьер-Министра страны Аскара Мамина.

По его словам, подобные фонды есть в таких странах, как Китай, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия и Япония.

«В Казахстане ключевым национальным институтом в области государственной поддержки обрабатывающей промышленности является холдинг Байтерек, деятельность которого требует пересмотр с учетом имеющейся системных вопросов по его эффективности. По данным аудита финансовой отчётности по деятельности холдинга Байтерек за 2017 год 78% или 2,2 триллиона тенге приходится на добывающие нефтегазовый сектор и ипотечные займы. При этом доля обрабатывающего сектора составила всего 6,6% или 147 млрд тенге. Байтерек создавался прежде всего для финансирования обрабатывающей промышленности», - напомнил он.

Спикер констатировал тот факт, что на сегодня горнодобывающая промышленность имеет возможность заимствования за счёт внешних финансовых источников по более выгодным условиям, что также подтверждается стоимостью кредитных ресурсов на внутреннем рынке. По данным Национального банка в среднем за 2015 и 2018 годы процентная ставка по кредитам для горнодобывающей промышленности составляло 9,4%, а для обрабатывающей промышленности 13,8%.

«Охраняются диспропорции по финансированию горнодобывающего и обрабатывающего сектора. Таким образом повысить эффективность обрабатывающей промышленности в экономике можно только путем концентрации государственных ресурсов на производственном секторе. Обрабатывающая промышленность приоритет деятельности холдинга Байтерек. Однако в настоящее время только 4 из 11 дочерних компаний Байтерека финансирует промышленность. Это Банк Развития Казахстана, Kaztech ventures, Казах-Экспорт и Даму. Отмечается дублирование функций. К примеру, между «БРК лизинг» и АО «КазАгроФинанс», в части предмета лизинга оборудования и специальная техника, сельхозтехника и грузовые вагоны», - отметил депутат.

Мажилисмен озвучил свое видение решения проблемы.

«26 июня 2019 года была утверждена дорожная карта развития машиностроения на 2019-2024 годы. Карта предусматривала создание фонда развития промышленности. Предлагаем рассмотреть вопрос, создание фонда развития промышленности РК при Министерстве индустрии и инфраструктурного развития и ориентировать его исключительно на реализацию задач по финансированию промышленных проектов, в первую очередь в обрабатывающей промышленности», - заключил М. Пшембаев.