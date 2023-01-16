Новый ФОК открылся в Балхаше

16 Января 2023, 07:43

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше, в микрорайоне Конырат, построили современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом просили жители. Теперь заниматься спортом рядом с домом смогут дети и взрослые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев во время рабочей поездки в Балхаш посетил новый объект.

«Уверен, что молодежь, которая будет заниматься в этом комплексе, достигнет высот, будет с гордостью представлять нашу область на республиканских и международных соревнованиях», - поздравил балхашцев с открытием спорткомплекса глава региона.

В двухэтажном здании есть игровой корт и зал для борьбы, тренажеры. Для мужчин и женщин функционируют раздевалки с душевыми и санузлами.

В комплексе будут работать секции баскетбола, футбола, волейбола, бокса, кикбоксинга, дзюдо, вольной борьбы и другие. В штате тренер и медработник. Есть все необходимое оборудование. Предусмотрены места для разминки и холл для отдыха.

«До этого любители шашек из микрорайона Конырат ездили в город, чтобы посещать секции. Теперь и у нас открылся современный спорткомплекс. Это очень удобно. Есть все необходимое для занятий», - говорит тренер по шашкам Гульмира Сматаева.

Благодарность выразили и жители.

«Привел сюда старшего сына. Будет заниматься вольной борьбой или қазақ күресі. Потом и младшие начнут заниматься спортом, выберут вид по душе», - сказал отец четверых детей Самрат Тускеев.

Кроме того, в ФОКе организовали коворкинг для молодежи и волонтеров.