Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс, на базе которого разместились бассейн, а также игровые и тренажерные залы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления физической культуры и спорта Акмолинской области, в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области распахнул свои двери новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

«Этот спортивный объект – предмет особой гордости жителей региона, поскольку это первый обособленный спортивный объект в селе. Двухэтажное здание включает в себя плавательный бассейн, универсальный зал для мини-футбола, волейбола, гандбола, раздевальные, тренерские, а также два тренажерных зала, один из которых предназначен для реабилитации больных людей и людей с ограниченными возможностями. Кроме того, имеется медицинский и массажный кабинеты, инвентарные, помещения администрации, буфет и вестибюль с гардеробом», - поделилась пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.

Для болельщиков созданы комфортные и безопасные трибуны на 124 человека, с которых удобно следить за состязаниями.

Со знаменательным событием сельчан поздравил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. В своем выступлении он подчеркнул, что в регионе активно развивается спортивная сфера, строительство и открытие ФОКов - одна из важных частей этой большой работы. Открытие физкультурно-оздоровительных комплексов поможет ребятам раскрыть свой спортивный потенциал.

Как отметил руководитель управления физической культуры и спорта Акмолинской области Асет Букубаев, в регионе действует более 2 500 спортсооружений, из них в селе – 1 736. Благодаря строительству подобных объектов, число стабильно занимающихся спортом людей в области выросло. По сравнению с 2020 годом данный показатель увеличен на 5 % и составил 35,7 % (при плане – 34,3%), а это около 263 тысяч человек.

В ФОКе будет располагаться детско-юношеская спортивная школа Целиноградского района, где ведется учебно-тренировочный процесс по 10 видам спорта – баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, бокс, дзюдо, қазақ күресі, киокушинкай-кан каратэ, плавание, стрельба из лука.

«В районе давно была острая потребность в подобном ФОКе. Целиноградский спорт всегда отличался своими достижениями. Здесь выращена плеяда спортсменов – 13 мастеров спорта РК и шесть мастеров спорта международного класса по стрельбе из лука, джиу-джитсу, борьбе на поясах, қазақ күресі, каратэ», - добавила М. Большина.