Новый Этический кодекс госслужащих планируют разработать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве РК по делам государственной службы прорабатываются меры по повышению эффективности института уполномоченного по этике и совершенствованию Этического кодекса госслужащих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АГДС РК.

Об этом рассказала председатель Агентства Анар Жаилганова на коллегии госоргана по итогам работы за 2019 год и определению задач на предстоящий период.

«По результатам совместной работы с ПРООН и при участии заинтересованных государственных органов планируется разработать проект нового Этического кодекса государственных служащих. С учетом опыта зарубежных стран предлагается провести разделение этических требований от иных положений, не являющихся сугубо морально-нравственными», - отметила она.

В настоящее время ключевую роль в профилактике правонарушений играет институт уполномоченного по этике.

Уполномоченные по этике в пределах своей компетенции оказывают консультативную помощь, проводят разъяснительную работу, способствуют соблюдению госслужащими установленных законами ограничений и запретов, содействуют формированию культуры взаимоотношений.

По данным АГДС, в прошлом году к действующим по всей стране 764 уполномоченным по этике за консультацией обратилось свыше 17 тысяч человек. Уполномоченными по этике восстановлены права 193 заявителей, что на 69% превышает показатель за последние два года.