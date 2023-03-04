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Новый этап отношений Казахстана и Узбекистана способствует стабильности и безопасности в Центральной Азии

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Марта 2023, 12:50
Новый этап отношений Казахстана и Узбекистана способствует стабильности и безопасности в Центральной Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неформальная встреча глав государств Казахстана и Узбекистана, прошедшая 3 марта в городе Шымкенте, безусловно, продолжила и закрепила установившуюся высокую динамику двусторонних контактов на высшем уровне.

Основной темой обсуждения стал ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан, состоявшегося 21-22 декабря 2022 года.

Прошлогодний декабрьский визит Президента Казахстана в Узбекистан имел большое историческое и политическое значение. Это был первый зарубежный государственный визит Главы государства после церемонии инаугурации, наглядно подтверждающий приоритетность взаимовыгодного сотрудничества с соседними братскими странами Центральной Азии во внешней политике Казахстана.

Символично и то, что знаковым событием декабря 2021 года, призванным придать взаимоотношениям между странами новый импульс, также стал первый государственный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан после его переизбрания на президентский пост. Тогда по результатам проведенных переговоров главы государств 6 декабря 2021 года подписали Декларацию о союзнических отношениях, которая стала одной из обсуждаемых тематик в дискуссиях среди центральноазиатского экспертного сообщества.

В целом, за три десятилетия сотрудничество Астаны и Ташкента развивалось поступательно, приобретая новое содержание. Принятая за истекшее время солидная договорно-правовая база носит синхронный и образцовый характер в регионе. Это и договор о вечной дружбе 1998 года, и договор стратегическом партнёрстве 2013 года.

В значительной мере выстраивание конструктивных связей между нашими странами обусловлено взаимодополняемостью экономик и общим экономическим прагматизмом. Эта логика и выступает ключевым двигателем наших стран во взаимном сближении.

Говоря о дне сегодняшнем, можно утверждать, что отношения между Казахстаном и Узбекистаном находятся на самом высоком уровне и характеризуются интенсивной динамикой и доверием. За последние годы взаимный товарооборот вырос более чем в два раза, приблизившись к 5 млрд долларов. Принимаются меры по увеличению этого показателя до 10 млрд долларов. При этом, по оценкам экспертов, по-прежнему остаётся ряд неиспользованных резервов по повышению двустороннего экономического сотрудничества. В этом контексте одно из перспективных направлений – создание совместных промышленных кластеров в обрабатывающей промышленности.

Одним из ключевых в повестке дня декабрьских переговоров президентов стало подписание договоров о союзнических отношениях и о демаркации государственной границы.

В этом плане подписанный лидерами наших стран в Ташкенте исторический Договор о демаркации государственной границы будет способствовать дальнейшей активизации трансграничных экономических связей и гуманитарных обменов между братскими государствами, а также служить показательной моделью по решению пограничных вопросов в регионе.

Следует обратить внимание на ряд пунктов Договора о союзнических отношениях, имеющих важное практическое значение для двусторонних отношений.

Так, в статье 1 закрепляется принцип взаимного учёта национальных интересов, уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ.

Далее, статья 2 предусматривает, что «в случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из сторон, представляет собой угрозу вооруженного нападения со стороны третьих государств, стороны незамедлительно проведут соответствующие консультации друг с другом как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, участниками которых они являются, с целью принятия мер, способствующих ее мирному урегулированию». Кроме того, стороны обязуются не участвовать в каких-либо блоках или союзах, ущемляющих интересы одного из партнеров, а также воздерживаются от участия в действиях, направленных против друг друга.

В то же время Договор призван укрепить сотрудничество стран в области безопасности и обороны. Так, в документе говорится о совместном противостоянии таким вызовам и угрозам, как борьба с международным терроризмом, религиозным экстремизмом и сепаратизмом, транснациональной организованной преступностью, киберпреступностью, нелегальной миграцией, торговлей людьми, наркотрафиком и другими проблемами.

Среди других первостепенных вопросов взаимодействия, закрепленных в договоре – сотрудничество в области продовольственной безопасности, организации совместных предприятий по производству сельхозпродукции и их поставке на рынки друг друга.

Особое значение в укреплении наших союзнических взаимоотношений играет парламентская дипломатия, которая в последнее время приобретает всё более поступательный характер. В качестве одного из значимых практических шагов в этом направлении стал первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии, состоявшийся 9-10 февраля 2023 года в г. Туркестане.

Кроме того, дополнительный импульс в продвижении связей непосредственно между парламентами Казахстана и Узбекистана для законодательного обеспечения реализации всех договоренностей, обмена опытом законотворчества, ведения парламентских процедур придаст Совет межпарламентского сотрудничества.

Безусловно, новый этап союзнических отношений Казахстана и Узбекистана отвечает не только национальным интересам наших братских государств, но и несёт мощный созидательный потенциал трендам регионализации, способствует стабильности и безопасности в Центральной Азии.

Даурен Жайлин,

докторант Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан


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