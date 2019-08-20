Новый этап казахстанско-германского взаимодействия открывает первый официальный визит главы МИД РК в ФРГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Германия намерены наращивать многоплановое партнерство по всему комплексу межгосударственных отношений, которые могут выйти в скором будущем на качественно новый уровень. Такие результаты достигнуты по итогам переговоров министра иностранных дел РК Бейбута Атамкулова с немецкими политиками в рамках его официального визита в ФРГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Глава казахстанского МИД встретился со своим коллегой - министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, руководителем ведомства Федерального президента Штефаном Штайнляйном, председателем Парламентской группы дружбы «Германия – Центральная Азия», депутатом Бундестага Манфредом Грундом, Парламентским статс-секретарем Министерства экономики и энергетики Томасом Барайсом.

Представители немецкого истеблишмента дали высокую оценку происходящим в нашей стране внутриполитическим событиям, подчеркнули выдающуюся роль Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева в государственном строительстве независимого Казахстана. Они приветствовали продолжение внешнеполитического курса и проводимые социально-экономические реформы нового Президента Касым-Жомарта Токаева, пожелав ему дальнейших успехов.

В ходе состоявшейся беседы Б.Атамкулов и Х.Маас «сверили часы», обсудив ключевые вопросы двусторонних отношений и взаимодействия в многостороннем формате.

Высокопоставленный немецкий дипломат выразил готовность к совместной выработке стратегических направлений сотрудничества. Он поблагодарил за поддержку 180-тысячной немецкой диаспоры и популяризацию изучения немецкого языка в Казахстане. Собеседники договорились в целом углублять сотрудничество в сфере образования, особенно дуального.

Кроме того, отмечена важность продолжения контактов на высшем уровне и организации соответствующих мероприятий.

Министры также рассмотрели практические направления реализации новой Стратегии ЕС по Центральной Азии, в которой Германия заинтересована играть ключевую роль. В этом контексте стороны обсудили ситуацию в Афганистане.

Оба министра также выступили на совместной пресс-конференции, выразив удовлетворение поступательным развитием казахстанско-германских политических контактов и экономического сотрудничества.

В ходе переговоров со Ш.Штайнляйном состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам политического сотрудничества. Глава МИД озвучил инициативу Первого Президента Казахстана - Елбасы Н.Назарбаева, предложившего мировому сообществу идею создания новой геополитической реальности на основе трех диалогов. В свою очередь, Ш.Штайнляйн дал высокую оценку инициативе, подчеркнув, что Германия также заинтересована в налаживании диалога между державами.

На встрече с членом Бундестага М.Грундом были затронуты вопросы двусторонних межпарламентских отношений. Министр выразил благодарность за неизменную поддержку международных инициатив руководства нашей страны. В данном контексте он с удовлетворением отметил участие первого заместителя председателя Бундестага Х.-П.Фридриха в работе Четвертого Совещания спикеров стран Евразии, которое пройдет в Нур-Султане 23-24 сентября. Немецкий депутат рассказал о своем первом посещении Казахстана в 1996 году и, сравнивая с текущим уровнем развития нашей страны, подчеркнул выдающуюся роль Н.Назарбаева.

На переговорах с представителями германской экономики стороны положительно оценили растущие показатели торгового оборота, достигшего в 2018 году 5,1 млрд долларов США (согласно германской статистики). При этом Казахстан является главным партнером Германии в Центральной Азии – общий объем торговли за прошлый год составил более 85% от всего объема внешнеторговых операций ФРГ со странами региона. Была обсуждена возможность подписания до конца текущего года «Дорожной карты» экономического и промышленного сотрудничества между двумя государствами, куда должны войти новые проекты в сфере энергетики, машиностроения, ВИЭ, химии, туризма, транспорта и сельского хозяйства.

За последние 12 лет в Казахстан привлечены прямые инвестиции из ФРГ в объеме 8,6 млрд. долл. США. Создано более 900 совместных предприятий, при этом на рынке работают такие крупные инвесторы, как «Siemens», «WILO», «KNAUF», «BASF», «Metro Cash&Carry», «OBI», «CLAAS», «Linde AG».

В ходе визита также планируются встречи Б.Атамкулова с руководством офиса Канцлера ФРГ, Ассоциации внешнеторговых палат Германии, а также проведение Круглого стола с капитанами немецкого бизнеса.