Новый этап боевой учебы начался в Вооруженных силах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных силах РК начался новый этап боевой учебы. Подготовка отделений, расчетов и экипажей – это комплекс мероприятий, направленных на обучение военнослужащих слаженным действиям в составе подразделений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу руководству Министерства обороны кардинально повысить боеготовность и боеспособность Вооруженных сил с учетом геополитической обстановки и актуальных угроз на региональном уровне.

«Среди особенностей боевой подготовки отделений в текущем году – внедрение новых способов применения подразделений, в том числе для обороны населенных пунктов и участия в антитеррористических операциях.

Военнослужащие отработают нормативы по огневой, тактической подготовке и другим предметам. Будут освоены навыки действий в полевых условиях, пути решения групповых тактических задач. Качество их выполнения определит уровень подготовки личного состава и подразделений», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Подготовка отделений, расчётов и экипажей пройдет до 5 февраля текущего года. Очередной этап обучения войск завершится боевыми стрельбами и комплексными тактико-специальными занятиями.















