Новый Экологический кодекс РК вступил в силу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице стартовал пятый евразийский бизнес-форум по возобновляемой энергии и переработке отходов «GREEN ENERGY & WASTE RECYCLING FORUM», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, с 2013 года реализуется концепция перехода на зеленую экономику. В рамках этой работы были изменены многие индикаторы, такие как: рациональное использование водных ресурсов, развитие сельского хозяйства, управление отходами, загрязнение воздуха. Эти направления концепции на прямую касаются вопроса стабильного развития. Открытие сегодняшнего форума также приходится на символическую дату. Вступила в силу новая редакция Экологического кодекса. Эта вся работа была проведена совместно с депутатами Парламента, представителями бизнеса, людьми, беспокоящимися вопросами экологии», - сказал, открывая работу форума, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжан Примкулов.

Отметим, что 1 июля 2021 года вступает в силу новый Экологический кодекс Республики Казахстан, который включает в себя лучшие практики стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стран Европейского союза. Новый Экологический кодекс увеличивает ответственность промышленных предприятий за загрязнение окружающей среды, а также предусматривает внедрение иерархии управления отходами и строительство заводов по энергетической утилизации отходов.

По словам организаторов, форум должен послужить площадкой для открытого диалога с государственными органами, промышленными предприятиями, бизнесом и общественностью по вопросам вступления в силу нового Экологического кодекса РК.

Форум проводится Казахстанской ассоциацией по управлению отходами «KazWaste» при поддержке Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстана.

Напомним, 2 января 2021 года Глава государства подписал Экологический кодекс Республики Казахстан.