Новый Экологический кодекс позволит улучшить состояние окружающей среды Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Актобе состоялось рабочее совещание по разъяснению населению Актюбинской области норм нового Экологического кодекса. В совещании приняли участие аким области Ондасын Оразалин, крупные компании-природопользователи, экоактивисты и общественники. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу

Напомним, 2 января 2021 года Главой государства был подписан новый Экологический кодекс. В документе уделено особое значение жизни и здоровью человека, с целью обеспечения благоприятной среды обитания, а также регулированию деятельности бизнеса в области охраны окружающей среды.

«Принятие нового Экологического кодекса имеет важное и определяющее значение и для экологии Актюбинского региона. Поэтому реализация указанных в нем требований является основной задачей природопользователей и общественности в целом», - отметил в ходе совещания глава региона Ондасын Оразалин.

Министр Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что новый Экокодекс стимулирует загрязнителей внедрять новые технологии и учитывать мнение общественности.

«Актобе входит в число городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Принятый новый Экологический кодекс станет основным инструментом улучшения экологической обстановки в Казахстане, в том числе и Актюбинской области. Основная цель кодекса - экологизация крупных предприятий, начавшие работу в 50-60 годы, внедрение наилучших доступных технологий. Если предыдущий Экокодекс позволял предприятиям наносить ущерб окружающей среде и избегать штрафов, то по новому Экологическому кодексу загрязнение атмосферного воздуха станет для них невыгодным», - озвучил глава ведомства.

Председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов подробно разъяснил основные разделы нового Экокодекса.

«Основными направлениями нового Экологического кодекса являются реализация принципа «загрязнитель платит и исправляет», внедрение наилучших доступных технологий, целевое расходование бюджетных средств на природоохранные мероприятия, ужесточение экологических требований на основе передового международного опыта, внедрение автоматизированной системы мониторинга и совершенствование управления отходами производства и потребления, в том числе с применением технологии Waste to Energy и другие», - проинформировал Председатель Комитета.

Директор Западно-Казахстанского филиала международного антиядерного движения «Невада-Семей» Изимгали Кубенов отметил, что все поступившие в бюджет экологические платежи будут направлены на природоохранные мероприятия.

«Использование экологических платежей по их целевому назначению позволит решить актуальные экологические проблемы в области. Мы уверены, что новый Экологический кодекс призван дисциплинировать всех природопользователей, в том числе и крупные предприятия, поэтому полностью поддерживаем нововведения. Особо хочу отметить норму, связанную с внедрением наилучших доступных технологий, вместо платы за эмиссии», - сказал Изимгали Кубенов.

Актюбинский завод ферросплавов, на который приходится 50% выбросов от всех стационарных источников в городе, также внедряет самые доступные технологии в соответствии с новым Экологическим кодексом. Президент АО «ТНК «Казхром» Арман Есенжулов ознакомил о проводимой в данном направлении работе.

«Компания «Казхром» разработала Программу внедрения наилучших доступных технологий с учетом опыта Европы и России до 2030 года. На ее реализацию будет направлено порядка 48 млрд тенге. Ожидаемый общий экологический эффект по Аксускому заводу ферросплавов – снижение до 8 тысяч тонн выбросов, по Актюбинскому заводу ферросплавов - до 3,8 тысячи тонн выбросов. На сегодня мы активно сотрудничаем с общественными организациями по всему Казахстану, занимаемся воспитанием нового ЭКО-мышления среди молодого поколения. Наши сотрудники активно участвуют в озеленении своих городов», - отметил глава компании.

Руководитель проектного офиса «Ақтөбе – адалдық алаңы» Акылжан Телеуов для контроля за реализацией норм нового Экокодекса предложил создание информационной интерактивной карты.

«Создание такой интерактивной карты Актюбинской области предполагает регистрацию всех желающих, где будут собрана вся информация по различным разделам или экологическим проблемам как города Актобе, так и области. Граждане, независимо от места проживания, смогут отправлять свои наблюдения, фотографии или видеоматериалы для размещения на этот сайт. Разместив на карте сведения о животных и растениях, можно также сформировать научную базу», - подчеркнул Акылжан Телеуов.

На совещании также был рассмотрен ряд экологических проблем в регионе. К примеру, касательно ситуации на озере Шалкар, на месторождении пресной воды в песчаном массиве Кокжиде.