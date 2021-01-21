Новый Экокодекс: загрязнитель теперь не только платит, но и исправляет

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Поступления в бюджет за эмиссии в окружающую среду теперь 100% будут направляться на природоохранные мероприятия регионов. В Карагандинской области они в прошлом году составили порядка 16,7 млрд тенге. Для разъяснения норм нового Экологического кодекса Карагандинский регион посетил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча при участии акима области, руководителей крупных промышленных предприятий, отраслевых экспертов и общественных активистов прошла в Темиртау.

Экологический кодекс Глава государства подписал 2 января 2021 года. По словам министра, новый законодательный акт получился реформаторским. В этот раз придали большое значение общественному мнению.

«Вкупе с ужесточением ответственности и усилением роли общественности, полагаю, что у предприятий не останется другого выбора, кроме как переход на более экологичные технологии и снижение объёмов эмиссий, что приведёт к реальному улучшению экологической ситуации», - отметил министр экологии.

В новом кодексе внедрён принцип «загрязнитель платит и исправляет». Государство создаёт такие условия, при которых природопользователям выгоднее принять все меры по недопущению негативного воздействия на окружающую среду, чем платить экологические штрафы.

Одна из таких мер - внедрение наилучших доступных технологий (НДТ). На первом этапе планируется переход на НДТ 50 крупнейших предприятий из нефтегазовой, горно-металлургической, химической и электроэнергетической отраслей. Именно на них приходится 80% загрязнения. Если же предприятие не перейдёт на НДТ, то ставки платы за эмиссии будут расти. С 2025 года они повысятся в 2 раза, с 2028-го - в 4, с 2031-го - в 8 раз.

Экологический кодекс вступит в силу 1 июля 2021 года. А пока будет проведён аудит среди основных загрязнителей, который позволит оценить готовность промышленности к переходу на НДТ.

Особого внимания удостоилась плата за эмиссию в окружающую среду и целевое расходование средств бюджета на природоохранные мероприятия. Теперь местные исполнительные органы обязаны финансировать природоохранные мероприятия за счёт поступающих экологических платежей в 100%-м объёме. В Карагандинской области в 2019 году поступления в бюджет за эмиссии в окружающую среду составили порядка 16,7 млрд тенге, как и в 2020-м.

В кодексе предусмотрены новые подходы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Обязательно оценивается воздействие объектов первой и второй категорий. Объекты с незначительным воздействием - 3-й и 4-й категорий - освобождены от регулирования. Кроме того, теперь общественные слушания будут проводиться на самом раннем этапе планирования деятельности - до выделения земельного участка. Это позволит исключить риски предпринимателей и принять решение с учётом мнения общественности.

В 10 раз увеличится административный штраф за превышение нормативов эмиссий в окружающую среду. Кроме того, повысить уровень прозрачности деятельности предприятий позволит автоматизированная система мониторинга выбросов. Передача данных будет осуществляться в режиме онлайн.

Ещё одна большая экологическая проблема для нашей страны - утилизация отходов и стихийные свалки. За 2020 год на территории Карагандинской области было выявлено 1 275 объектов несанкционированных свалок. Для системного решения этого вопроса в новом кодексе предусмотрено лицензирование для предприятий, занимающихся переработкой и утилизацией отходов. На весь мусоровывозящий транспорт планируют установить GPS-датчики.

Чтобы сократить объёмы накопления отходов, предусматривается внедрение их энергетической утилизации с получением электроэнергии (Waste to Energy). Правда, мусоросжигающий завод в Карагандинской области пока не построят. Инновации коснутся Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Атырау, Тараза и Актобе.

В соответствии с европейским опытом Экокодекс дополнен новой главой, посвящённой отходам горнодобывающей промышленности. Будет вестись реестр закрытых и заброшенных объектов складирования отходов.

«Новая редакция кодекса усиливает ответственность промышленных предприятий, а также требует модернизации производства с целью снижения эмиссий. Кодекс касается каждого жителя страны, вопросов жизни и здоровья, экологической ответственности, воспитания и мышления в целом», - сказал глава региона.

На совещании были обсуждены вопросы природоохранной деятельности со стороны АО «АрселорМиттал Темиртау» и корпорации «Казахмыс». Металлургическому гиганту напомнили о выполнении условий меморандума. Согласно ему, АО «АрселорМиттал Темиртау» обязуется снизить фактические объёмы эмиссий на 30% до 2024 года.

В рамках встречи Магзум Мирзагалиев представил собравшимся государственного экологического инспектора Темиртау Аблая Кабдыраша. Создание этой позиции в городе металлургов связано с неблагоприятной экологической обстановкой. Специалист будет оперативно докладывать об экологических нарушениях и проблемах.

В этот же день министр экологии вместе с главой области побывал на нескольких объектах. Один из них - солнечная электростанция в Сарани. Свыше 307 тысяч фотовольтаических панелей, разместившихся на площади 164 га, преобразуют солнечную энергию в электрическую. Сразу же после производства она попадает в общую сеть. Мощность станции - 100 МВт.

Затем гости отправились на экскурсию в рыбное хозяйство «Караганда осётр». Это полностью автоматизированное производство. Изначально основным направлением проекта было выращивание, производство и реализация осетровых видов рыб. Несколько лет назад предприятие перешло на икорное производство. Продукция реализуется по всему Казахстану, а также экспортируется в Россию. Есть планы выходить на рынки Турции, Арабских Эмиратов и Катара.

Завершилась рабочая поездка на ТЭЦ-3. Здесь экологическая группа ознакомилась с работой объекта и узнала о ближайших планах.

Напомним, в этом году в Караганде начнётся строительство третьего тепловывода от этой электростанции. Реализация проекта позволит обеспечить тепловой энергией более 21 032 новых квартир.