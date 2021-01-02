Новый Экокодекс позволит сократить выбросы парниковых газов в РК - Саулет Сакенов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый Экологический кодекс позволит сократить выбросы парниковых газов в стране. Это положительно отразится на состоянии окружающей среды и здоровье населения, считает Саулет Сакенов, старший технический советник ПРООН в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что в сегодня, 2 января, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Экологический кодекс РК.

По словам Саулета Сакенова, в новом Экокодексе, в числе других инициатив, получила развитие система регулирования выбросов парниковых газов.

«У Казахстана есть обязательства по Парижскому соглашению, по Рамочной конвенции ООН по изменению климата, то есть мы должны сокращать выбросы парниковых газов, - поясняет Саулет Сакенов. - Кроме того, в ходе своего недавнего выступления на Климатическом саммите ООН Президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что Казахстан достигнет уровня углеродной нейтральности к 2060 году. Это означает, что все выбросы парниковых газов в стране должны быть компенсированы проектами по их сокращению. Это могут быть, к примеру, посадка деревьев, развитие возобновляемых источников энергии, проекты по энергосбережению и т.д. Я надеюсь, что с принятием нового Экокодекса таких офсетных проектов у нас будет запускаться намного больше, чем ранее».

Кроме того, к радости экологов, в новый Экокодекс включена глава по адаптации к изменению климата.

«Потому что эти изменения уже происходят. К примеру, у нас увеличилось число штормовых, экстремально-метеорологических явлений, и это все влияет на здоровье и даже жизнь людей. Поэтому меры по адаптации очень важны, - говорит Саулет Сакенов. - Также данные нововведения позволят проводить оценку уязвимости внутри страны к изменениям климата, что далее будет требовать принятия соответствующих мер, в том числе по предупреждению засухи, сокращению водных ресурсов, чрезвычайных ситуаций. Все это вместе сократит получаемый ущерб от изменения климата».

По словам С. Сакенова, ученые, в том числе межправительственная группа экспертов по изменению климата, доказали вредное воздействие на окружающую среду и здоровье людей выбросов парниковых газов. А при их сокращении, к примеру, угля или другого горючего топлива, автоматически сокращаются и загрязняющие вещества в воздухе, что в целом положительно повлияет на оздоровление всей окружающей среды.

Отметим, что Минэкологии в период подготовки проекта Экокодекса провело его широкое обсуждение среди общественности. Одним из его главных новшеств является принцип «загрязнитель платит и исправляет», что подразумевает меры по предотвращению загрязнения и контролю, а также ответственность за восстановление причиненного ущерба окружающей среде.

В кодексе также предусмотрен переход на комплексные экологические разрешения для объектов первой категории с условием внедрения наилучших доступных технологий, а также обязательное получение комплексного экологического разрешения для вновь вводимых предприятий. Введено и требование о прохождении оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в отношении крупных предприятий «первой категории». Кроме того, согласно новому Экокодексу, местные исполнительные органы обязаны финансировать природоохранные мероприятия за счет поступающих экологических платежей в объеме 100%.

В документе прописаны и нормы о минимизации и переработки отходов, их классификации, в соответствии с международными требованиями. Среди мер по борьбе со стихийными свалками учтено и обязательное установление GPS-датчиков на мусоровывозящем транспорте.