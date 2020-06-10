Новый экокодекс: GPS-датчики будут устанавливать на мусоровозах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 3,2 тыс. полигонах Казахстана накоплено 125 млн тонн твердых бытовых отходов (ТБО). При этом, по данным Минэкологии, ежегодно образуется свыше 5 млн тонн ТБО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, ежегодный рост коммунальных отходов составляет 5%. Более 70% населения страны обеспечены услугами по сбору и вывозу отходов.

«У нас практически исчерпаны мощности полигонов, подавляющая часть которых не соответствуют экологическим и санитарным нормам, в регионах нет соответствующей инфраструктуры по переработке мусора. Следует признать, что благодаря внедренному в 2016 году механизму РОП (расширенная ответственность производителей) удалось увеличить долю переработки ТБО в 6 раз с 2,6 до 15%. Однако, этого крайне недостаточно. Для сравнения, в развитых странах этот показатель превышает 30%. Высокая доля переработки отмечается в Мангистауской, Алматинской областях и в Шымкенте, а низкая отмечается в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях», - отметил Магзум Мирзагалиев.

Министр также остановился и на вопросах растущего количества несанкционированных свалок.

«В рамках космического мониторинга 2019 году выявлено более 9 тысяч свалок. Министерством составлены графики ликвидации отходов. Ликвидировано порядка 30%, с объемом порядка 400 тысяч тонн, а это почти годовой объем образуемых отходов Актюбинской области или в Нур-Султане. При этом, для того, чтобы решить вопрос незаконных свалок в новом Экологическом Кодексе предусмотрен вопрос обязательного установления GPS-датчиков на мусоровывозящем транспорте», - отметил глава Минэкологии.

По информации ведомства, сегодня в среднем по стране тариф на вывоз мусора составляет порядка 200 тенге с человека.

«Тогда как себестоимость переработки в разы выше. Понятно, что по объективным причинам поднять тариф в разы мы не можем. Нами был изучен европейский опыт и мы видим, что единственное возможное решение, с учетом климатических условий является внедрение технологии «Waste to energy». Это механизм, при котором сжигается мусор и производится электроэнергия, она продается в общую электрическую сеть. Таким образом, у мусороперерабатывающей отрасли появляется инвестиционная привлекательность и мы ожидаем, что частные компании придут в эту сферу», - заключил М. Мирзагалиев.