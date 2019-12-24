Новый Экокодекс будет стимулировать предприятия к модернизации производств — Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен проект новой редакции Экологического кодекса Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Основные принципы и новшества Экологического кодекса представил министр экологии, геологии и природных ресурсов М. Мирзагалиев. С комментариями выступил председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» А. Есимов, позицию международного экспертного сообщества озвучил постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане Я. Бериш, крупных промышленных предприятий – генеральный директор ТОО «Казцинк» А. Хмелев, экологических общественных организаций – председатель общественного объединения «ЭКОМ», координатор Павлодарского Орхусского центра С. Могилюк.

Проект новой редакции Экологического кодекса разработан с учетом опыта стран ОЭСР, а также мнения казахстанской общественности и бизнеса. Его главный принцип – «загрязнитель платит и исправляет».

Изменения предусматривают применение процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) лишь в отношении крупных предприятий «первой категории», а не всех природопользователей. При этом общественность будет участвовать во всех стадиях ОВОСа, а не единожды на этапе экологической экспертизы.

С 2025 года будут применяться комплексные экологические разрешения (КЭР) для крупных объектов «первой категории» и внедрен механизм наилучших доступных технологий (НДТ), направленный на снижение выбросов в окружающую среду. Перешедшие на НДТ компании освобождаются от платы за эмиссии, для остальных ставки платы за выбросы будут постепенно повышаться в 2, 4, 8 раз каждые три года, начиная с 2028 года (с 2025 г. для топ-50 крупных предприятий). Получение КЭР станет обязательным для вновь вводимых предприятий. При этом местные исполнительные органы обязаны финансировать природоохранные мероприятия за счет поступающих экологических платежей в объеме 100%.

В проекте Кодекса предусмотрено создание автоматизированной системы мониторинга объемов выбросов вредных веществ в окружающую среду крупнейшими предприятиями-загрязнителями.В Кодексе исключена процедура предварительного уведомления о проверке предприятия по факту экологического нарушения и жалоб через СМИ, что позволит уполномоченным государственным органам незамедлительно реагировать и пресекать причинение ущерба окружающей среде. При этом административные штрафы за экологические правонарушения будут увеличены в 10 раз.

Проект новой редакции Экологического кодекса также вводит 5-ступенчатую иерархию отходов и обязательную «поэтапность» в обращении с ними: предотвращение/минимизация образования – повторное использование, переработка, утилизация – захоронение. Классификация отходов будет приведена в соответствии с Европейским каталогом отходов, охватывая как неопасные, так и опасные отходы.

Одновременно внедряется механизм «Waste to Energy», то есть сжигание отходов с последующим получением электроэнергии по аналогии с ВИЭ. Это позволит к 2025 г. сократить объемы отходов до 30% и привлечь инвестиции на сумму более 180 млрд тг.

«Улучшение экологической ситуации в стране является одной из приоритетных задач, поставленных перед нами Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. С каждым годом вопросы экологической безопасности становятся все актуальнее», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил, что Кодекс создает такие условия для предприятий, когда им выгоднее вкладывать средства в модернизацию производства, новые технологии, чем платить штрафы за загрязнение окружающей среды. В целях обеспечения внедрения предприятиями наилучших доступных технологий (НДТ) для снижения воздействия на окружающую среду Премьер-Министр поручил проработать вопрос по созданию Бюро НДТ на базе Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов.

«На сегодняшний день на полигонах страны накоплено более 120 млн тонн твердо-бытовых отходов. В целях сокращения этих объемов поручаю акимам регионов совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов проработать вопрос предоставления земельных участков для строительства объектов по сортировке и энергетической утилизации отходов», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства в целях реализации обязательств РК в рамках Парижского соглашения поручил выработать единые подходы и механизмы по достижению плановых показателей при разработке Стратегии низкоуглеродного развития.