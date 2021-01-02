Новый Экокодекс более прогрессивный, чем действующий - Ассоциация «EcoJer»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый Экологический кодекс более прогрессивный, чем действующий. Так считает исполнительный директор Казахстанской ассоциации региональных экологических инициатив «EcoJer» Куаныш Балтабаев. По его словам, новый Экокодекс будет больше направлен на стимулирование промышленных предприятий к снижению своего антропогенного воздействия, а местных исполнительных органов – повышать качество окружающей среды, передает МИА «Казинформ».

Среди принятых в Экокодексе механизмов эксперт считает, прежде всего, правильным внедрение принципа «загрязнитель платит» , а также важной меры о том, что все платежи природопользователей отныне должны быть направлены на природоохранные мероприятия, то есть восстановление окружающей среды, повышение ее качества и т.д.

«Также мы, как Ассоциация «EcoJer», активно выступали за то, чтобы была усилена роль общественности при рассмотрении и принятии решений, связанных с воздействием на окружающую среду, - сказал К. Балтабаев. - И теперь в новом Экокодексе четко прописано, что заинтересованные стороны, в том числе экологическая общественность, гражданское население будут иметь право с самого начала принимать участие в обсуждении о реализации крупных проектов, в том числе строительстве предприятий, оказывающих определенное антропогенное воздействие».

Также позитивным изменением в кодексе он назвал и то, что теперь вся экологическая информация не является конфиденциальной. «Поэтому и население, и общественные организации будут иметь право запрашивать эти данные, получать, анализировать и таким образом вести более аргументированный диалог с природопользователями-загрязнителями», - подчеркнул представитель «EcoJer».

Важным нововведением в кодексе эксперт назвал и переход крупных казахстанских промышленных предприятий на наилучшие доступные технологии (НДТ).

«Конечно, эта мера вызывает большую надежду у казахстанской экологической общественности. Мы, как ассоциация, выступаем за то, чтобы были приняты действительно наилучшие технологии. Также, возможно, стоит сделать акцент на импортозамещении, развитии отечественной обрабатывающей промышленности, которая предоставит новые фильтры, котлы, более энергоэффективное оборудование для наших промышленных гигантов», - отметил К. Балтабаев.

Напомним, сегодня, 2 января, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Экологический кодекс РК. Минэкологии организовало его широкое обсуждение среди общественности страны, в том числе среди экспертов, ассоциаций промышленных предприятий и т.д.

По словам министра экологии Магзума Мирзагалиева, с внедрением наилучших доступных технологий изменится текущая ситуация с существующими экологическими проблемами, так как, благодаря модернизации технологических процессов, снизится объем эмиссий в окружающую среду. На первом этапе запланирован перевод на наилучшие доступные технологии 50 крупнейших предприятий из нефтегазовой, горно-металлургической, химической и электроэнергетической отраслей, на которых приходится 80% загрязнения. По его словам, уже проводится комплексный технологический аудит крупных предприятий, для подготовки отраслевых справочников наилучших доступных технологий. В целом, в новом кодексе принят целый комплекс прогрессивных мер по улучшению состояния окружающей среды в стране.