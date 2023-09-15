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    16:43, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Новый Дворец школьников охватит более 5 тысяч детей в Актау

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    Photo: primeminister.kz
    Находясь с рабочей поездкой в Мангистауской области, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетил новый Дворец школьников, построенный в 17-м микрорайоне города Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Дворец школьников в скором времени будет готов принять своих первых посетителей. Он позволит охватить бесплатным дополнительным образованием более 5 тысяч детей из областного центра, а также из близлежащих районов – Мунайлы и Тупкарагана.


    Здесь будут работать кружки xyдoжecтвeннoго, нayчнo-тexничecкoгo и общегуманитарного направления, а также спортивные секции. Во Дворце предусмотрены клaccы xopa, opкecтpa и индивидyaльныx зaнятий нa мyзыкaльныx инcтpyмeнтах, xopeoгpaфичecкaя cтyдия, помещения для aвиaмoдeлиpoвaния, компьютерный класс, универсальный спортивный зал, бассейны для тренировочно-спортивного плавания, залы для занятия йогой и аэробикой.


    Кроме того, в здании есть студия дизайна и изобразительного искусства, мастерские рукоделия и художественной обработки материалов, литературно-драматическая студия, библиотека, коворкинг-пространство и лаборатория IT-технологий. В целях популяризации шахмат среди школьников здесь также будет открыта Школа шахматного мастерства гроссмейстера, чемпионки мира и Азии по шахматам Бибисары Асаубаевой.

    Премьер-Министр напомнил, что в своей предвыборной программе Глава государства поручил построить не менее 100 крупных объектов для развития творческого и интеллектуального потенциала детей. Дворец школьников – один из них.

    «Его открытие даст возможность более 5 тысячам детей ежемесячно посещать кружки и секции бесплатно. Кроме того, будут трудоустроены 165 специалистов»,— сказал Алихан Смаилов.

    Теги:
    Правительство РК Алихан Смаилов Мангистауская область Образование школа Дети Правительство
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