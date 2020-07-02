Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Западно-Казахстанская область

Новый дом взамен старого получили жители аварийных домов в ЗКО

Автор:  
Аида Галиева
2 Июля 2020, 11:47
Новый дом взамен старого получили жители аварийных домов в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Жители аварийных домов в г.Уральске ЗКО заселились в новые дома, благодаря государственной программе по сносу аварийного и ветхого жилья, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители аварийных домов по адресу Айталиева, 12 и Молодежная, 1 заселились в новые дома, благодаря государственной программе по сносу аварийного и ветхого жилья. 24 семьи в г.Уральске уже празднуют свое счастливое новоселье.

Год назад в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек встретился с уральцами, чьи дома участвуют в программе сноса аварийного и ветхого жилья. Тогда он заверил жителей, что деньги на новые дома будут выделены в приоритетном порядке, и ход строительства будет взят на контроль партии «Nur Otan». И вот уже в этом году жители аварийных домов заселились в свои дома.

photo


Согласно поручению первого заместителя председателя партии, комиссия партийного контроля Западно-Казахстанской области встретилась с новоселами, и проверила качество строительства 9-этажного жилого дома.

- В прошлом году в июле Бауыржан Байбек встретился с жильцами двух аварийных домов по адресу Айталиева, 12 и Молодежная, 1, где проживали 24 семьи в аварийных условиях. Согласно его поручению, мы взяли этот вопрос на контроль и на данный момент все семьи переселены в новый дом, построенный по программе государственно-частного партнерства. Сейчас у нас стоит задача по переселению еще 4 домов в этом микрорайоне. И в общей сложности для 99 семей будут построены новые жилые дома взамен их ветхого и аварийного жилья. Поздравляем новоселов от имени партии «Nur Otan». Проект «Бақытты отбасы» дает реальный шанс приобрести новое жилье для западноказахстанцев. Мы всегда будем держать на контроле жилищные вопросы наших граждан, – отметил первый заместитель председателя областного филиала партии «Nur Otan» Мурат Мукаев.

photo


От имени всех жителей аварийных домов многодетная мама Жумабике Жумагалиева поблагодарила всех, кто принял участие в строительстве домов, а также за помощь и поддержку государства в жилищном вопросе, который несколько лет являлся главной проблемой для их семейства, не имеющего возможностей для приобретения нормального жилья.

photo


Западно-Казахстанская область   Нур Отан   Жилье  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны