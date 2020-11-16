Новый дом подарили многодетной семье в Таскалинском районе ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Таскалинском районе Западно-Казахстанской области сельчане подарили многодетной семье новый дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сельчане приобрели дом для многодетной семьи в селе Мереке. Ключи счастливым новоселам – семье Кумискалиевых – вручили в торжественной обстановке.

Многодетная семья проживала в крошечном доме, который был построен еще в прошлом веке. Крыша протекала, а полы и стены давно стали рушиться из-за прогнившего фундамента. Дети мечтали о новом просторном доме, где у каждого будет своя комната. И вот сейчас вся семья счастлива и благодарит земляков. Жилье приобрели, так сказать, всем миром. Деньги собирали сельчане и местные бизнесмены. Необходимо отметить, что это первый случай, когда жители села покупают дом своим односельчанам.

«Я очень благодарна всем, кто принял участие в сборе средств, чтобы помочь нашей семье. Всем односельчанам, жителям района, коллективу газеты «Екпін». Именно журналисты первые откликнулись на наше плачевное положение и рассказали о сложившейся ситуации. Спасибо землякам за неравнодушие, отзывчивость и милосердие. Дети очень счастливы, что будут жить в новом доме. Для нас это огромное счастье. Пусть в каждом доме царит радость и благополучие», – сказала многодетная мама Алтыншаш Бишимбаева.

Объявление в районной газете вышло в начале лета. Практически каждый таскалинец пожелал внести свой вклад в семейное счастье земляков. И вот к концу месячника милосердия необходимая сумма была собрана. Дом для нуждающейся семьи был куплен.

«В течение трех месяцев мы собирали деньги. Миллион тенге был собран. Это очень радостный день не только для этой семьи, но и для всех таскалинцев. Мы рады, что многие откликнулись. Надеемся, что отзывчивость и милосердие всегда будут присущи нашим жителям», – отметил специалист отдела по работе с молодежью с. Мереке Таскалинского района ЗКО Мирам Мухтаров.