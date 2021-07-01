Новый документальный проект «Nur-Sultan. Қолтаңба» покажут на телеканале «Qazaqstan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 июля в 20:00 в эфире телеканала «Qazaqstan» выйдет новый документальный проект «Nur-Sultan. Қолтаңба». Проект расскажет об уникальном событии за годы обретения Независимости: строительстве новой столицы Казахстана. В интервью Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ответил на вопросы о прошлом и будущем молодой столицы независимого государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «РТРК «Казахстан».

«Решение о переносе столицы в центр страны было непростым. Многие были против. В список городов, которые могли бы быть столицей республики, вошли, помимо Алматы, Актобе и Караганда, где я проработал двадцать лет. Но я не жалею о своем решении. Столица превратилась в большой мегаполис, объединяющий всю страну. По замыслу, это должен был быть административный город с населением 500-600 тысяч человек, но мы поняли, что жизнь и развитие города останавливать нельзя», - подчеркнул Елбасы в интервью.

Также в документальном фильме Нурсултан Назарбаев расскажет, какие причины побудили его пойти на политический риск, связанный с переносом столицы из Алматы, озвучит прогнозы по максимальному числу жителей столицы в будущем, и остановится на новом плане развития города.

В документальный фильм также вошли интервью архитекторов, которые участвовали в строительстве уникальных проектов главного города страны: казахстанских градостроителей Аманжола Чиканаева, Серика Рустамбекова, Байгутты Тортаева и британца Нормана Фостера.





Напомним, 1 июля в эфире телеканала «Хабар» в 21:30 состоится показ фильма «Штрихи к портрету. Лидер».