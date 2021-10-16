РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:37, 16 Октябрь 2021 | GMT +6

    Новый детский сад появился в одном из сел Акмолинской области

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Жибек жолы Аршалынского района состоялось открытие нового детского сада «Дана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе управления образования Акмолинской области, новое дошкольное учреждение построено в рамках реализации программы социального развития «Дорожная карта-2021» и рассчитан на 46 мест. Детский сад занимает отдельное двухэтажное здание площадью 220 квадратных метров.

    По словам заведующей У. Едрисовой, в здании все предусмотрено для полноценного и здорового развития детей возрастом от полутора до шести лет.

    «Будут функционировать две группы – с казахским и русским языками обучения. Общий персонал составит восемь человек», - добавила заведующая.

    На сегодняшний день в Акмолинской области функционируют 598 дошкольных организаций, в том числе 253 детских сада и 345 мини-центров.


    Теги:
    Регионы Казахстана Дорожная карта Образование Общество Актюбинская область Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!