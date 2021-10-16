Новый детский сад появился в одном из сел Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Жибек жолы Аршалынского района состоялось открытие нового детского сада «Дана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе управления образования Акмолинской области, новое дошкольное учреждение построено в рамках реализации программы социального развития «Дорожная карта-2021» и рассчитан на 46 мест. Детский сад занимает отдельное двухэтажное здание площадью 220 квадратных метров.

По словам заведующей У. Едрисовой, в здании все предусмотрено для полноценного и здорового развития детей возрастом от полутора до шести лет.

«Будут функционировать две группы – с казахским и русским языками обучения. Общий персонал составит восемь человек», - добавила заведующая.

На сегодняшний день в Акмолинской области функционируют 598 дошкольных организаций, в том числе 253 детских сада и 345 мини-центров.