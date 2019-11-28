Новый детский сад открылся в пригороде Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау накануне Дня Первого Президента РК открыли новый детсад, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новое дошкольное учреждение получили жители пригородного села Еркинкала. Садик рассчитан на 290 мест. К двухэтажному зданию подведены инженерные сети, в нем установлено все необходимое современное технологическое оборудование, в том числе для пищеблока, прачечной и медицинского кабинета. Детский сад оснащен удобной мебелью, для занятий есть актовый и спортивный залы, предусмотрена возможность участия детей в различных кружках по интересам.
В торжественной церемонии открытия принял участие аким города Алимухаммед Куттумуратулы. В своей поздравительной речи градоначальник отметил важность открытия нового дошкольного учреждения.
«Этот детский садик в селе Еркинкала мы открываем в преддверии Дня Первого Президента РК. Приятно констатировать, что благодаря поддержке компаний-недропользователей в городе активно решается проблема нехватки дошкольных учреждений и других социальных объектов. Сердечно поздравляю местных жителей с этим долгожданным событием», - обратился Алимухаммед Куттумуратулы к присутствующим.
По словам спонсоров, сегодня реализация социальных проектов и программ является неотъемлемой частью деятельности консорциума «NCOC» в регионах присутствия.
«Хочу отметить важность сложившихся конструктивных партнерских отношений «NCOC» с акиматом Атырауской области. Уверен, что два новых дошкольных учреждения будут работать только во благо жителей Атырау», - отметил в своей приветственной речи менеджер департамента проектов инфраструктуры и социального назначения Руслан Аубекеров.
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