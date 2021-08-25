Новый детский сад открылся в одном из районов Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках 30-летия Независимости страны и в преддверии Дня Конституции в селе Жибек жолы Аршалынского района состоялось открытие детского сада «Балбобек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Новое дошкольное учреждение построено в рамках государственно-частного партнерства и рассчитано на 75 мест. Детский сад оснащен с учетом современных требований. Имеются учебные и игровые кабинеты, соляная пещера, комнаты отдыха, медицинский кабинет. Педагогический состав сформирован из числа опытных и квалифицированных воспитателей.

По словам заместителя акима Аршалынского района Абая Бекбаева, на сегодняшний день показатель охвата детей дошкольного возраста в районе составил 84%. Недавно был открыт детский сад в селе Костомар. В ближайшее время планируется открытие еще двух детских садов в поселке Аршалы и Волгодоновском сельском округе.

С большой радостью восприняли новость об открытие дошкольной организации жители села.

«Для нас открытие детского садика стало настоящим подарком. Очень удобно расположен, оборудование и комнаты, все сделано на совесть. С внуком будут заниматься согласно программе, а родители, в свою очередь, смогут спокойно работать», - поделилась жительница села Сауле Асаубаева.

К слову, на сегодня в области функционируют 598 дошкольных организаций, в том числе 250 детских садов и 348 мини-центров. С начала этого года открыты 4 дошкольные организации на 165 мест и расширены 2 дошкольные организации на 71 место.