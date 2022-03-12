Новый детский сад открылся в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В микрорайоне Кунгей в Караганде заработал новый детский сад «Disney 2». Принимают в него малышей с 1 года до 6 лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сад наш частный, но есть 44 места по госзаказу. У нас три группы. Это уже второй наш садик. В Кунгее немало многодетных, из одной семьи к нам ходят по 3-4 ребёнка. И мамы просят нас увеличить места по госзаказу», – говорит директор детсадов «Disney 1» и «Disney 2» Болат Шәкірұлы.

По его словам, в новом дошкольном учреждении работают 12 человек, и многие из них трудоустроены через Центр занятости.

Сад полностью оборудован. Обучение в нём на двух языках. Педагоги и воспитатели стараются найти подход к каждому ребёнку. Здесь дети могут заниматься с логопедом, изучать английский язык. Работают кружки тхэквондо, хореографии и раннего развития.

«Мы, жители Кунгея, обрадовались, когда узнали, что у нас открывается сад. И замечательно, что в нём есть места по госзаказу. Хотелось бы, чтобы было больше мест для детей от 1 года до 2 лет», – говорит Жайнагуль Сайкенова.