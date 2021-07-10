Новый детский сад открылся в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В год 30-летия Независимости страны в селе Костомар Аршалынского района распахнул свои двери новый частный ясли-сад «Куншуак», передает МИА «Казинформ» cо ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики области.

В Акмолинской области огромное внимание уделяется развитию дошкольного воспитания и обучения. С этой целью ежегодно в районах и городах строятся дошкольные организации

Дошкольное учреждение рассчитано на 55 мест, где будут функционировать 3 группы, из них две группы на казахском языке и одна группа с русским языком обучения.

Как отметили в пресс-службе управления образования, в дошкольной организации созданы все условия для социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития воспитанников.

«Новый детский сад оснащен с учётом современных требований. Здание оборудовано всеми необходимыми помещениями: имеется актовый зал, все кабинеты оборудованы новой и комфортной мебелью. На территории дошкольного учреждения имеется детская площадка. Также для детей планируется открытие кружка обучения на домбре», - сообщили в ведомстве.

К слову, на сегодня в области функционируют 598 дошкольных организаций, в том числе 250 детских садов и 348 мини-центров. В этом году планируется открытие 8 дошкольных организаций на 730 мест и расширение 10 дошкольных организаций на 321 мест.