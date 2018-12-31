Новый детский сад открыли в Шу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В городе Шу Жамбылской области сдали в эксплуатацию новый детский сад, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Рассчитан он на 75 детей. К работе привлечено 22 специалиста, все они местные жители. К слову, это уже 12-ый частный детский сад. Всего в Шуском районе насчитывается 53 дошкольных учреждения, где трудятся свыше 500 педагогов. Это 19 образовательных центров и 34 детских сада.

В этом году более 300 учителей прошли курсы повышения квалификации. Теперь своих воспитанников они будут обучать по программе обновленного содержания.



«Можно сказать, что программа дошкольного образования успешно реализуется. В 53 дошкольных учреждениях обучаются 4338 ребят. Дети в возрасте от 3 до 6 лет на 99,5% обеспечены местами в садах. Очередь есть в городе Шу, на 25 мест», - отметила заместитель акима Шуского района Клара Кожагаппанова.