Новый детсад открыли в пристоличном селе Жибек жолы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области состоялось открытие нового детского сада «Айым», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, дошкольное учреждение рассчитано на 35 мест, в нем будут функционировать две группы с государственным языком обучения.

Как рассказали в районном отделе образования, в детском саду имеется все для многостороннего развития ребенка. Всем необходимым оснащены спальни, спортзал, игровые комнаты и столовая. Кроме основных воспитателей с малышами будут заниматься профильные педагоги таэквандо, английского языка и хореографии.

«Мы очень рады открытию именно этого детского садика в селе Жибек жолы, мой ребенок сможет заниматься с логопедом, а самое главное - здесь используется методика Монтессори и Воскобовича. Суть их заключается в том, что детей будут стимулировать к саморазвитию, в игровой форме будут формировать творческий потенциал ребенка», - поделилась мама будущего воспитанника Гульзат Терекбаева.

Всего на сегодняшний день в Акмолинской области функционируют 600 дошкольных организаций, в том числе 255 детских садов и 345 мини-центров.