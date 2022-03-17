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    03:00, 17 Март 2022 | GMT +6

    Новый детсад открыли в пристоличном селе Жибек жолы

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области состоялось открытие нового детского сада «Айым», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, дошкольное учреждение рассчитано на 35 мест, в нем будут функционировать две группы с государственным языком обучения.

    Как рассказали в районном отделе образования, в детском саду имеется все для многостороннего развития ребенка. Всем необходимым оснащены спальни, спортзал, игровые комнаты и столовая. Кроме основных воспитателей с малышами будут заниматься профильные педагоги таэквандо, английского языка и хореографии.

    «Мы очень рады открытию именно этого детского садика в селе Жибек жолы, мой ребенок сможет заниматься с логопедом, а самое главное - здесь используется методика Монтессори и Воскобовича. Суть их заключается в том, что детей будут стимулировать к саморазвитию, в игровой форме будут формировать творческий потенциал ребенка», - поделилась мама будущего воспитанника Гульзат Терекбаева.

    Всего на сегодняшний день в Акмолинской области функционируют 600 дошкольных организаций, в том числе 255 детских садов и 345 мини-центров.


    Теги:
    Образование Акмолинская область
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