Новый циклон несет в Казахстан метели и снегопады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На погоду большей части территории Казахстана 14 ноября будет оказывать влияние циклон с центром над Екатеринбургом, в связи с чем ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северных и восточных регионах с низовой метелью.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Мангыстауской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской области усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.