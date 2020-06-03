Новый цикл программы «Футбол в школах» продлится до 2024 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный обучающий проект призван использовать потенциал футбола как социальный и образовательный инструмент. Пилотная стадия программы получила распространение в 2017 году. В Казахстане дебютной частью проекта стал запуск общенационального «Урока футбола». Созданная на основе тренерских технологий обучающая методика применяется среди учеников средних школ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

Наряду с этим, учреждены образовательные модули для учителей физкультуры. В рамках этой учебы физруки постигают тонкости методологии подготовки юных футболистов.

Новый цикл программы «Футбол в школах» продлится с 2020 по 2024 год. Проект реализуется в странах, входящих в состав УЕФА, и дополняет «Хартию массового футбола». В преддверии очередных шагов в этих направлениях состоялся тематический вебинар UEFA Share.

Официальными спикерами УЕФА выступили международные эксперты Джейми Хоучен и Стюарт Грив.

Казахстанскую сторону представляли сотрудники департамента массового, детско-юношеского и женского футбола КФФ.

«Общеобразовательные школы являются важными частями футбольного сообщества. Именно здесь дети начинают массово заниматься нашим видом спорта. Программа «Футбол в школах» нацелена так, чтобы первый опыт стал для ребятишек позитивным. Вдохновил детей на поступление в клубные школы резерва. В число других задач программы входит популяризация футбола как социального и образовательного инструмента, увеличение числа зарегистрированных игроков, дальнейшая отладка связи между футбольными клубами и средними школами, привлечение волонтеров из числа профессиональных игроков и тренеров», - подчеркнул директор Департамента массового, детско-юношеского и женского футбола КФФ Ерлан Джамантаев.

Проект «Урок футбола» реализовался в нашей стране совместными усилиями Казахстанской федерации футбола и Министерства образования и науки РК. Новые аспекты программы «Футбол в школах» подразумевают продолжение плодотворного сотрудничества между национальными ассоциациями и министерствами образования государств, входящих в состав УЕФА.

«Социальная нагрузка программы заключается в обеспечении каждому ребенку возможности играть в футбол в комфортной и безопасной среде. Общеобразовательные школы рассматриваются здесь как идеальный партнер для сотрудничества вне зависимости от пола, этнической принадлежности, вероисповедания и уровня мастерства детей», - отметил главный специалист Департамента массового, детско-юношеского и женского футбола КФФ Данияр Анес.

Реализация в Казахстане пилотной части программы получила высокую оценку руководителей и экспертов Европейского союза футбольных ассоциаций.

Сейчас специалисты Департамента массового, детско-юношеского и женского футбола КФФ заканчивают работу над четырехлетним планом, который призван претворить в жизнь дальнейшую концепцию проекта.

УЕФА со своей стороны обеспечит помощь экспертов и поделится наиболее успешным европейским опытом. Национальные ассоциации, реализующие проект, получат поддержку в рамках континентальной программы HatTrick.