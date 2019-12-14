Новый центр семейного здоровья открыли в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске открылся новый центр семейного здоровья при первой городской поликлинике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Северо-Казахстанской области, медучреждение посетил глава региона Кумар Аксакалов.

К поликлинике прикрепились 69 тысяч человек. Новый центр семейного здоровья перешли жители микрорайона Подгоры и студенты колледжей – более 10 тысяч человек.

В центре работают 6 участков для взрослых и детей, процедурный и прививочный кабинет, аптека. Принимают врачи общей практики. Внедрена электронная очередь.

«Открытие таких центров позволяет создавать комфортные условия посетителям и сокращать очереди. Семейные центры находятся в шаговой доступности. В Петропавловске работают 3 таких центра. Таким образом, мы разгрузили поликлиники и сократили очереди на 30%», - сказал К.Аксакалов.





На одном из заседаний в областном акимате глава региона говорил о важности сокращения очередей. В следующем году финансирование отрасли здравоохранения увеличат до 43 млрд тенге.