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Новый центр семейного здоровья открыли в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске открылся новый центр семейного здоровья при первой городской поликлинике, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы акима Северо-Казахстанской области, медучреждение посетил глава региона Кумар Аксакалов.
К поликлинике прикрепились 69 тысяч человек. Новый центр семейного здоровья перешли жители микрорайона Подгоры и студенты колледжей – более 10 тысяч человек.
В центре работают 6 участков для взрослых и детей, процедурный и прививочный кабинет, аптека. Принимают врачи общей практики. Внедрена электронная очередь.
«Открытие таких центров позволяет создавать комфортные условия посетителям и сокращать очереди. Семейные центры находятся в шаговой доступности. В Петропавловске работают 3 таких центра. Таким образом, мы разгрузили поликлиники и сократили очереди на 30%», - сказал К.Аксакалов.
На одном из заседаний в областном акимате глава региона говорил о важности сокращения очередей. В следующем году финансирование отрасли здравоохранения увеличат до 43 млрд тенге.
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