Новый Центр оперативного управления презентовали жамбылские полицейские в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Безопасность на дорогах, в общественных местах и в жилых кварталах Тараза и районов области обеспечивается с помощью камер видеонаблюдения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Таразе, в здании департамента полиции Жамбылской области, презентовали обновленный ЦОУ, значительно пострадавший в ходе январских событий этого года.

По информации департамента полиции Жамбылской области, в областном центре модернизировали Центр оперативного управления УП города Тараза.

Обновленный центр посетил заместитель министра внутренних дел РК генерал-лейтенант полиции Кайрат Сунтаев. Он ознакомился с работой по цифровизации Тараза и районов области. Заместитель министра отметил хорошее материально-техническое оснащение ЦОУ и слаженную работу сотрудников.

В ведомстве отметили, что для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка в ЦОУ круглосуточно анализируется информация со всех камер видеонаблюдения, установленных на улицах города, трассах областного и республиканского значения.

«По проекту «Восстановление ЦОУ» удалось восстановить и подключить 210 камер видеонаблюдения, дополнительно еще 100 камер просматриваются в оперативном зале ЦОУ с функцией аналитики общественной безопасности.

Установлена бесшовная видеостена из 54-х видеопанелей, а также серверное оборудование, отвечающее за аппаратно-программные комплексы», - сообщил начальник управления информатизации и связи ДП Жамбылской области подполковник полиции Еркин Сакыбаев.

Спикер отметил, что свыше 2 800 камер видеонаблюдения по Жамбылской области просматриваются в Центре оперативного управления УП Тараза.

При этом 210 из них находятся в Таразе, более двух тыс. просматриваются с «Облачного видеонаблюдения» АО «Казахтелеком».

Благодаря камерам наблюдения «по горячим следам» раскрывается порядка 70% правонарушений, совершенных в общественных местах региона.

В рамках проекта «Безопасный город» предусмотрено наблюдение за жилыми кварталами, проект «Ковровое покрытие» обеспечивает видеонаблюдение в организациях образования, здравоохранения, культуры и спорта, которые усиленно оснащаются камерами видеонаблюдения.