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    20:00, 24 Март 2022 | GMT +6

    Новый центр гемодиализа открыли в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской областной больнице №1 открылся новый центр гемодиализа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    Глава региона Махамбет Досмухамбетов осмотрел новый центр гемодиализа, пожелал удачи медицинским работникам, а также поговорил с пациентами.

    «Центр открыт при поддержке областного управления здравоохранения в рамках проекта государственно-частного партнерства. В центре на 80 мест будет вестись лечение больных с почечной недостаточностью. Центр располагает 11 специальными аппаратами гемодиализа и тремя аппаратами для других видов детоксикации. По словам специалистов, только одна процедура гемодиализа стоит около 40 000 тенге. Здесь все услуги в рамках обязательного медицинского страхования оказываются бесплатно», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область
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