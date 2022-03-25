Новый центр гемодиализа открыли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской областной больнице №1 открылся новый центр гемодиализа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Глава региона Махамбет Досмухамбетов осмотрел новый центр гемодиализа, пожелал удачи медицинским работникам, а также поговорил с пациентами.

«Центр открыт при поддержке областного управления здравоохранения в рамках проекта государственно-частного партнерства. В центре на 80 мест будет вестись лечение больных с почечной недостаточностью. Центр располагает 11 специальными аппаратами гемодиализа и тремя аппаратами для других видов детоксикации. По словам специалистов, только одна процедура гемодиализа стоит около 40 000 тенге. Здесь все услуги в рамках обязательного медицинского страхования оказываются бесплатно», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.