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Новый биометрический формат оплаты проезда в автобусах протестировали в столице

17 Октября 2019 14:38
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Новый биометрический формат оплаты проезда в автобусах протестировали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице протестировали новый способ оплаты проезда в автобусах с использованием биометрических данных пассажира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня мы проводим техническую проверку системы «FacePay», которая позволит в считанные секунды оплатить проезд по биометрическим данным лица человека.


Для оплаты проезда в общественном транспорте через FacePay нужно найти бот-программу FacePay в Telegram, зарегистрировать свой ИИН, сфотографироваться, «привязать» банковскую карту», - сообщил управляющий директор, член правления ТОО «Астана LRT» Даурен Нуралиев.


Он также отметил, что на сегодняшний день есть 2 автобуса, оснащенные оборудованием с функцией распознавания лиц.

«Весь этот проект пока находится в проверочном режиме. Мы также реагируем на мнения жителей. Думаю, в следующем году этот проект будет использован во всех автобусах города», - заверил Д. Нуралиев.


«В систему вводится функция пересадки на другой автобус, то есть в течение часа с вас не будет списываться оплата. Также в мессенджер Telegram будет приходить уведомление об оплате. В случае если у вас разрядился телефон, контролер может проверить наличие оплаты с помощью своего мобильного приложения через ИИН пассажира. Персональные данные пользователей будут храниться в «Астана LRT» и нигде не будут распространяться», - подчеркнул учредитель ТОО «IPay» Алмас Айменов.


Напомним, ранее учредитель ТОО «IPay» Алмас Айменов рассказал о новой казахстанской разработке.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт, Цифровой Казахстан,
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Автор:

Айгерим Ансаганова

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