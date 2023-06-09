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Новый автобусный маршрут запустят в Алматы

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Июня 2023, 21:52
Новый автобусный маршрут запустят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы будет запущен новый автобусный маршрут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление городской мобильности мегаполиса.

В связи с обращением жителей на встрече с акимом города Ерболатом Досаевым в Турксибском районе с 12 июня будет запущен новый маршрут №9, который соединит мкр. Жас Канат с пр. Райымбека.

Маршрут будет курсировать от остановочного пункта станции метро «Райымбек батыр» по проспекту Назарбаева, далее по проспекту Райымбека - ул. Суюнбая, далее по ул. Хмельницкого до микрорайона Жас Канат. Далее маршрут разворачивается и едет в обратном направлении.

На линии будут курсировать 8 автобусов с интервалом 8 минут.


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