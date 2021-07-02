РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:27, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Новый автобусный маршрут запустили в Балхаше

    None
    None
    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше до посёлков Торангалык и Чубар-Тюбек запустили временный маршрут. Автобус будет ходить от автостанции до посёлков на протяжении всего туристического сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Новый маршрут обслуживает пригородный автобус №17. Он курсирует по схеме «Автостанция – п. Торангалык – п. Чубар-Тюбек». Первый рейс выезжает с автостанции в 10:00. В городе он делает две остановки – возле кафе «Меридо» и на станции Балхаш. В посёлок Торангалык автобус приезжает в 10:50, а в Чубар Тюбек – в 11:15.

    Новый маршрут будет действовать до 31 августа. Стоимость проезда – 400 тенге для взрослых и 200 тенге для детей.


    Теги:
    Транспорт Карагандинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Сегодня, 10:03
    Казахстан завоевал два «серебра» Азиатских игр в гребле на байдарках и каноэ
    Сегодня, 09:58
    «Спасатели собирали дань министру»: в МЧС РК сделали заявление
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!