Новый автобусный маршрут запустили в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше до посёлков Торангалык и Чубар-Тюбек запустили временный маршрут. Автобус будет ходить от автостанции до посёлков на протяжении всего туристического сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новый маршрут обслуживает пригородный автобус №17. Он курсирует по схеме «Автостанция – п. Торангалык – п. Чубар-Тюбек». Первый рейс выезжает с автостанции в 10:00. В городе он делает две остановки – возле кафе «Меридо» и на станции Балхаш. В посёлок Торангалык автобус приезжает в 10:50, а в Чубар Тюбек – в 11:15.

Новый маршрут будет действовать до 31 августа. Стоимость проезда – 400 тенге для взрослых и 200 тенге для детей.