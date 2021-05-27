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    15:50, 27 Май 2021 | GMT +6

    Новый аппарат МРТ запустили в онкодиспансере СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В онкологическом диспансере Северо-Казахстанской области запустили новый аппарат МРТ, который будет работать круглосуточно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Важную для жителей региона новость сообщил аким области Кумар Аксакалов на своей странице в социальной сети.

    «Аппарат МРТ будет работать с 8 часов утра до 5 часов утра, в три смены. Это позволит существенно снизить очередность на обследование МРТ. Сейчас в области есть три аппарата МРТ. В рамках нового комплексного плана планируем приобрести еще два для многопрофильной городской больницы и детской областной больницы. Таким образом, мы сможем полностью закрыть потребность региона», - написал К. Аксакалов.

    Глава региона добавил, что в больницах установили шесть компьютерных томографов. В этом году приобретут еще два для многопрофильной городской больницы и областной детской больницы.




    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область Общество
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