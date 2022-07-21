21 Июля 2022 20:11

Новый антирекорд случаев заболевания COVID-19 зарегистрирован в Японии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Согласно подсчетам Kyodo News, ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Японии превысило 180 тыс. в четверг, установив рекорд второй день подряд, поскольку рекордно высокие цифры были зарегистрированы в 35 из 47 префектур страны на фоне седьмой волны инфекций в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KYODO NEWS.

Рекордное количество случаев заболевания было зарегистрировано в Токио и других префектурах, включая Осаку и Фукуоку, поскольку подвариант BA.5 Omicron свирепствовал по стране.

По данным столичного правительства, в Токио зарегистрировано рекордное количество случаев заболевания коронавирусом – 31 тыс. 878 человек, что впервые превысило 30 тыс. случаев. Предыдущий рекорд в 21 тыс. 562 человека был отмечен 2 февраля.

Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что столица «прилагает все усилия для улучшения медицинской системы», и призвала жителей сделать повторные прививки и принять другие профилактические меры. Столичное правительство сообщает о ежедневном подсчете более 10 тыс. человек с 12 июля.

Рекордные 22 тыс. 047 случаев были подтверждены в префектуре Осака на западе Японии, превысив рекордные 21 тыс. 976 случаев, зарегистрированных днем ​​ранее. Юго-западная префектура Фукуока сообщила о 10 тыс. 752 случаях заболевания, что впервые превысило 10 тыс.

Выступая на пресс-конференции, главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что «необходимо с максимальной осторожностью следить за воздействием на медицинскую систему», исключив при этом возможность введения ограничений на передвижение.

Министр здравоохранения Шигеюки Гото заявил, что всплеск заболеваемости «может увеличить число пациентов с тяжелыми симптомами и повлиять на систему здравоохранения, поскольку может вызвать групповые инфекции в учреждениях с людьми из групп высокого риска, таких как больницы и дома престарелых».

Последний общенациональный подсчет был сделан после того, как Япония сообщила о 152 тыс. 536 случаях заболевания в среду после того, как рекордное число было подтверждено в 30 из 47 префектур.

Несмотря на всплеск случаев COVID-19, правительство подтвердило, что не планирует вводить ограничения на передвижение.

На заседании в четверг консультативной группы министерства здравоохранения по COVID-19 некоторые участники призвали правительство рассмотреть такие ограничения, как введение чрезвычайного положения в префектурах, где наблюдается быстрое распространение инфекции, заявил на пресс-конференции глава группы Такадзи Вакита.

Группа сообщила, что подростки и дети были наиболее уязвимы в нынешней седьмой волне инфекций, но недавний рост числа случаев заражения среди лиц в возрасте 60 лет и старше вызывает обеспокоенность тем, что у большего числа пациентов развиваются тяжелые симптомы.

По мере того, как Япония вступает в сезон летних отпусков, в туристической и ресторанной индустрии растут опасения, что новая волна инфекций может нанести дополнительный ущерб предприятиям, уже пострадавшим от предыдущих волн.









Фото: english.kyodonews.net



