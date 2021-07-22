Новый антирекорд по заболевшим СOVID-19 зафиксирован в Токио за день до Олимпиады

ТОКИО. KYODO - КАЗИНФОРМ – Городская администрация Токио сообщила о 1979 новых случаях коронавирусной инфекции, зарегистрированных в четверг перед церемонией открытия Олимпийских Игр, что также стало рекордом по числу заражений коронавирусом с середины января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo News.

Церемония открытия Олимпийских Игр состоится в пятницу без участия болельщиков. В городе объявили чрезвычайное положение в связи с возрастающим числом коронавирусной инфекции.

Согласно данным, число случаев коронавирусной инфекции, зарегистрированных в течение прошедшей недели, увеличилось на 671 , что на 55.7% больше по сравнению с предыдущей неделей. В среднем, в городе регистрировалось 1373,4 случаев в день.

Эксперты здравоохранения бьют тревогу о возможной критической ситуации в столице страны и пятой волне коронавируса.

По их оценкам, число инфекций может достигнуть нового рекорда в начале августа – около 2600 случаев в день.

XXXII летние Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года в столице Японии Токио.

Ранее сообщалось, что НОК Казахстана создал специальную научно-комплексную группу, состоящую из специалистов, следящих за здоровьем спортсменов. Член организации Азамат Нурматов прокомментировал правила безопасности в Токио и рассказал о том, как контролируется состояние здоровья спортсменов.