Новый антирекорд по заболевшим Covid-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Новый антирекорд по числу заболевших Covid-19 в Атырауской области. Основными очагами распространения инфекции остаются город Атырау, Тенгизское месторождение и Жылыойский район, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 627 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 430 случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 75 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 46 заболевших, в Индерском районе - 12, в Исатайском районе - 14, Кызылкугинском районе - 15, Курмангазинском районе - 15, в Макатском районе - 10, в Махамбетском районе - 10 человек.

Заболевание у 420 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 207 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 284 человека.

В настоящее время лечение получают: в домашних условиях - 6 070 человек, в модульной больнице - 174, во второй областной больнице - 183 пациентов, во фтизиопульманологическом центре - 103, в кардиоцентре - 106, в ж/д больнице - 101 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 399, в областной больнице - 137 пациентов, в общежитиях - 129, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 428 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «темно-красной» зоне.