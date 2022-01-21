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Новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки в Казахстане

21 Января 2022 08:00
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Новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 16284 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. Это самый высокий суточный показатель в стране с начала пандемии.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 5006,

город Алматы - 2057,

город Шымкент - 444,

Акмолинская область - 1200,

Актюбинская область - 586,

Алматинская область - 467,

Атырауская область - 556,

Восточно-Казахстанская область - 540,

Жамбылская область - 280,

Западно-Казахстанская область - 410,

Карагандинская область - 2497,

Костанайская область - 420,

Кызылординская область - 370,

Мангистауская область - 256,

Павлодарская область - 865,

Северо-Казахстанская область - 182,

Туркестанская область - 148.

Всего в стране выявлено 1 117 160 заболевших.

Ранее максимально высоким показателем в стране с начала пандемии было 15 872 заболевших в сутки, за 20 января 2022г.


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