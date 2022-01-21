Новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 16284 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. Это самый высокий суточный показатель в стране с начала пандемии.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 5006,
город Алматы - 2057,
город Шымкент - 444,
Акмолинская область - 1200,
Актюбинская область - 586,
Алматинская область - 467,
Атырауская область - 556,
Восточно-Казахстанская область - 540,
Жамбылская область - 280,
Западно-Казахстанская область - 410,
Карагандинская область - 2497,
Костанайская область - 420,
Кызылординская область - 370,
Мангистауская область - 256,
Павлодарская область - 865,
Северо-Казахстанская область - 182,
Туркестанская область - 148.
Всего в стране выявлено 1 117 160 заболевших.
Ранее максимально высоким показателем в стране с начала пандемии было 15 872 заболевших в сутки, за 20 января 2022г.
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