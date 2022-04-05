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    16:15, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Новый антирекорд по импорту продуктов отмечается в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новый антирекорд по импорту продовольствия в Казахстан отметили в Национальной палате предпринимателей «Атамекен» за последний год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Последний год стал антирекордным по импорту. Окончательный отчет статистики будет готов ближе к маю, но уже сейчас мы видим, что завезли продовольствия на 4,9 миллиардов долларов. Естественно, когда мы так зависимы от внешних факторов, встает очень острый вопрос, как мы будем обеспечивать себя продовольствием в будущем, чем будем питаться», - сообщил на пресс-конференции директор Департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП «Атамекен» Ербол Есенеев.

    По его данным, больше половины завозимой продукции приходится на Россию. На 300 миллионов долларов завозится только конфет и печений, на 200 миллионов долларов – сахара.

    При этом, как сообщил президент масложирового союза РК Константин Невзоров, в Казахстане на сегодня работают более 2,5 тысяч предприятий пищевого сектора. В 2021 году они произвели продуктов питания более, чем на 2,2 триллиона тенге.

    В НПП «Атамекен» считают необходимым создать благоприятные условия для отечественного производителя продуктов питания. В том числе создание особых условий по защите внутреннего рынка, развитие экспорта, вовлечение крупных торговых сетей в поддержку отечественных продуктов питания и донесение до казахстанцев важности выбора при равных условиях казахстанского продукта.

    «К счастью, у нас все предпосылки, чтобы весь объём производить у себя. Речь идет и о мясной продукции, молочной, фруктах и овощах. Их производство мы можем кратно увеличить», - добавил Е.Есенеев.



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