Новый антирекорд по числу инфицированных зафиксирован в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 386 зараженных коронавирусом выявили за сутки в Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции по-прежнему остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки из 386 выявленных инфицированных коронавирусом в городе Атырау подтверждено 233 случая заражения коронавирусом. В результате скрининга выявлено 36 заболевших на месторождении Тенгиз.

Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 34 заболевших, в Индерском районе - 24, в Исатайском районе - 6, Кызылкогинском районе - 17, Курмангазинском районе - 15, в Макатском районе - 5, в Махамбетском районе - 16 человек. Заболевание у 281 пациента с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 105 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 170 человек.

В домашних условиях получают лечение 2542 человека, в модульной больнице - 188, во второй областной больнице – 207 пациентов, во фтизиопульманологическом центре - 99, в кардиоцентре - 102, в железнодорожной больнице - 109 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 304. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 161 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.