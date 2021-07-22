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    23:20, 21 Июль 2021 | GMT +6

    Новый антирекорд по числу инфицированных в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Очередной антирекорд по числу инфицированных коронавирусом зарегистрирован в Атырауской области. По состоянию на 23:59 20 июля, за сутки выявлено 348 заразившихся Covid-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    За последние сутки из 348 инфицированных в городе Атырау подтверждено 212 случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 34 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 43 заболевших, в Индерском районе - 11, в Исатайском районе - 13, Кызылкугинском районе - 1, Курмангазинском районе - 14, в Макатском районе - 10, в Махамбетском районе - 10 человек.

    Заболевание у 199 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 149 человек симптоматика отсутствует.

    За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 37 человек.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 2399 человек, в модульной больнице - 188, во второй областной больнице – 203 пациентов, во фтизиопульманологическом центре - 96, в кардиоцентре - 101, в железнодорожной больнице - 107 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 271. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 139 человек.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область
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