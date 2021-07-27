Новый антирекорд по числу инфицированных COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 480 человек заразились COVID-19 в Атырауской области сутки. Очагом распространения опасной инфекции продолжает оставаться город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 480 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 406 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 45 заболевших на месторождении Тенгиз.

Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлен один заболевший, в Индерском районе - 10, Кызылкугинском районе - шесть, Курмангазинском районе - 10, в Макатском районе - один, в Махамбетском районе - один человек.

Заболевание у 316 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 164 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 60 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 3 839 человек, в модульной больнице - 207, во второй областной больнице – 197 пациентов, во фтизиопульманологическом центре - 87, в кардиоцентре - 106, в ж/д больнице - 93 пациента, в районных инфекционных стационарах - 374. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 240 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.