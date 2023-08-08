Новый алгоритм расселения кандасов разъяснили в Минтруда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова разъяснила новый алгоритм расселения кандасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, привлечение необходимых владельцев бизнеса по запросу работодателей. Такой запрос может поступать от работодателей из всех регионов, где не хватает рабочей силы, при этом кандасы будут направлены в регионы, находящиеся в локации этого работодателя. Во-вторых, если родители или дети наших кандасов приезжают раньше, получают гражданство и занимаются определенной профессией, то кандасы могут переехать с целью воссоединения с семьей, где они проживают», - сказала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

В-третьих, по ее словам, регионы на своей территории могут определить населенные пункты, имеющие потенциал развития, и приглашать кандасов к усилению демографического процесса.

«В-четвертых, выдача направлений в регионы, определенные Правительством. Стоит отметить, что социальный пакет предоставляется только кандасам, получившим путевки в регионы, определенные Правительством. Всего с начало года в Казахстан прибыло 13 569 кандасов, из них 8547 являются трудоспособными, которые охвачены мерами социальной и адаптационной поддержки, трудоустройства», - добавила министр.