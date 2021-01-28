Новый аким Семея инспектирует котельные

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее новый аким Нурымбет Сактаганов объезжает котельные города, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт градоначальника в Instagram.

«Как известно, одной из главных задач, которая стоит перед нами на сегодня, является решение вопросов обеспечения жителей города качественным теплом. Буквально на днях проведено совещание под руководством акима области по данному вопросу. Уже имеется специальный план мероприятий, определены объемы работы и формы финансирования. За эти дни я посетил котельные: «ТЭЦ-1», «РК-1», «РК-3», «Центр», «Габбасова», «103-103А», «35 квартал». Вся проводимая работа по обеспечению населения теплом будет находиться на особом контроле», — отметил Н. Сактаганов.

При этом аким добавил, что для него большая честь и огромная ответственность работать во главе города Семея, на священной земле, родившей стране великих сыновей казахского народа.

«Я уверен, что вместе с вами мы успешно реализуем все задачи и планы, которые ставит перед нами Глава государства, правительство и руководство области», — подчеркнул Н. Сактаганов.

Напомним, что в ходе ІІ внеочередной сессии городского маслихата, которая прошла 25 января, депутаты единогласно поддержали кандидатуру Нурымбета Сактаганова. Ранее он занимал должность акима Уланского района. Экс-аким Семея Ермак Салимов назначен советником главы ВКО.