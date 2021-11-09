Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области
АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в Аккольском районе представил активу нового акима, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в акимате Аккольского района, по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и с согласия районного маслихата новым акимом стал Курушин Юрий Викторович.
Юрий Курушин, 1976 года рождения, уроженец Шортандинского района Акмолинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова.
С 1995-2006 годы работал на различных должностях Налогового комитета по Шортандинскому району.
В 2006-2012 годы был начальником Налогового управления по Аккольскому, затем по Жаксынскому районам.
В 2014-2017 годах занимал должность руководителя отдела экономики и финансов Аккольского района.
До назначения работал заместителем акима Аккольского района.
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