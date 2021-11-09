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Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области

9 Ноября 2021 14:55
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Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в Аккольском районе представил активу нового акима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в акимате Аккольского района, по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и с согласия районного маслихата новым акимом стал Курушин Юрий Викторович.

Юрий Курушин, 1976 года рождения, уроженец Шортандинского района Акмолинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова.

С 1995-2006 годы работал на различных должностях Налогового комитета по Шортандинскому району.

В 2006-2012 годы был начальником Налогового управления по Аккольскому, затем по Жаксынскому районам.

В 2014-2017 годах занимал должность руководителя отдела экономики и финансов Аккольского района.

До назначения работал заместителем акима Аккольского района.

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#Акмолинская область   #Акимат   #Назначения  
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Автор:

Оксана Матасова

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