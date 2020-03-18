Новый аким Актобе призвал госслужащих качественно планировать работу

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ходе аппаратного совещания недавно назначенный аким города Актобе Асхат Шахаров призвал коллег качественно планировать свою работу, что должно уменьшить жалобы и возмущения со стороны граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима.

По мнению Асхата Шахарова своевременное планирование проводимых работ позволяет уменьшить жалобы и возмущения со стороны горожан. Недовольство жителей работой государственных служащих возникает из-за отсутствия качественного планирования.

«По улице пешком пройтись невозможно, везде грязь и слякоть. О чистоте города необходимо было задуматься до поступления жалоб от горожан через социальные сети. Действовать постфактум, а не работать на опережение свидетельствует о том, что руководители городских отделов между собой слабо взаимодействуют», - сказал аким города Асхат Шахаров.

На аппаратном совещании были обсуждены вопросы незавершенного строительства домов, проблемы занятости населения. Так, на сегодня стоят в очереди на жилье из государственного фонда 24 тысячи человек. Не завершено в назначенные сроки строительство двух домов в микрорайоне «Нур Актобе»: прилегающая территория домов не благоустроена, и не проложены инженерные сети.

Глава города также обратил внимание на вопрос занятости населения. Сейчас запланировано трудоустроить 12 тысяч человек. Однако, выполнение этого плана под угрозой из-за слабой связи с субъектами предпринимательства.

«Для нас важно, в первую очередь, - безопасность населения, второе — занятость, третье — расширение налоговой базы. Развитие этих трех направлений — главная задача сегодняшнего дня», - отметил глава города Асхат Шахаров.