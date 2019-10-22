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Новыми вагонами пополнился парк АО «Пассажирские перевозки»

22 Октября 2019 13:49
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Новыми вагонами пополнился парк АО «Пассажирские перевозки»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Парк АО «Пассажирские перевозки» пополнился новыми 23 вагонами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Новые вагоны изготовлены на отечественном заводе «Тулпар-Тальго» по российской технологии Тверского вагоностроительного завода. Первая партия из 25 вагонов эконом-класса уже курсирует по маршруту Алматы-Мангистау. Основным преимуществом новых вагонов с 54 спальными является наличие системы кондиционирования, оснащенной современными фильтрами для обеззараживания и очистки воздуха (ранее в плацкартных вагонах не устанавливались системы кондиционирования).

Кроме того, вагоны оснащены системой видеонаблюдения, современной системой пожаротушения с множеством датчиков дыма. Срок службы вагонов составляет 40 лет.

Как отметил генеральный директор компании Михаэль Кортюм, компанией проводится большая работа по обеспечению комфортной перевозки пассажиров, особенно по социально-значимым маршрутам. В дальнейшем компания планирует усилить работу по обратной связи с населением, в частности, с пассажирами и поставщиками услуг.

«Мы планируем ежегодно закупать до 100 новых вагонов, а также в приоритете улучшение сервиса в пассажирских поездах», - подчеркнул он.


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Ключевые слова: КТЖ, Транспорт,
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Серик Сабеков

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