Новыми вагонами пополнился парк АО «Пассажирские перевозки»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Парк АО «Пассажирские перевозки» пополнился новыми 23 вагонами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новые вагоны изготовлены на отечественном заводе «Тулпар-Тальго» по российской технологии Тверского вагоностроительного завода. Первая партия из 25 вагонов эконом-класса уже курсирует по маршруту Алматы-Мангистау. Основным преимуществом новых вагонов с 54 спальными является наличие системы кондиционирования, оснащенной современными фильтрами для обеззараживания и очистки воздуха (ранее в плацкартных вагонах не устанавливались системы кондиционирования).

Кроме того, вагоны оснащены системой видеонаблюдения, современной системой пожаротушения с множеством датчиков дыма. Срок службы вагонов составляет 40 лет.

Как отметил генеральный директор компании Михаэль Кортюм, компанией проводится большая работа по обеспечению комфортной перевозки пассажиров, особенно по социально-значимым маршрутам. В дальнейшем компания планирует усилить работу по обратной связи с населением, в частности, с пассажирами и поставщиками услуг.

«Мы планируем ежегодно закупать до 100 новых вагонов, а также в приоритете улучшение сервиса в пассажирских поездах», - подчеркнул он.