Новыми постановками пообещали порадовать зрителей казахстанские театры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководители ряда казахстанских театров подвели итоги работы за 2018 год и наметили планы на будущее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Министерстве культуры и спорта состоялась пресс-конференция, на которой итоги работы за 2018 год подвели и.о. директора Казахского государственного академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова Сабит Абдыкаликов, и.о. директора Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова Азамат Сатыбалды, директор Государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии Любовь Ни, художественный руководитель Государственного академического уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова Мурат Ахмадиев.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что следуя программе «Рухани жаңғыру», республиканские театры с каждым годом расширяют свои границы, привлекая к сотрудничеству партнеров из ближнего и дальнего зарубежья, ищут разные формы взаимодействия и диалога со зрителями. Темы этих диалогов очень важны в свете поставленных перед театром задач: любовь и дружба, долг и патриотизм. Обратная связь от зрителей и участников театральных проектов демонстрирует конструктивность этого диалога.

«Мы побывали с гастролями в Узбекистане, Кыргызстане, Турции. Гастроли прошли успешно, о чем свидетельствуют отзывы в местных СМИ. Были проведены гастроли в городах Шымкенте, Таразе со спектаклем «Мурагерлер» Дулата Исабекова, спектакль шел на государственном языке.

По Алматинской области были проведены юбилейные мероприятия, посвященные народному артисту СССР композитору Куддуса Кужамьярову, 90-летию народного артиста Узбекистана Абдрима Ахмади, 80-летию драматурга Шаима Шаваева», - сказал художественный руководитель Государственного академического уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова Мурат Ахмадиев.

В свою очередь директор Государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии Любовь Ни отметила, что ее театр в 2018 году переехал в новое здание.

«Это историческое событие с большой радостью было воспринято не только коллективом театра, но и всей корейской общественностью. Ведь театр всегда являлся для корейцев центром единения и сохранения идентичности и культуры. Только в Казахстане на государственном уровне уже более 85 лет успешно функционирует корейский театр, который является своеобразным историческим феноменом существования этнического театра вне своей этнической родины», - подчеркнула она.

В заключение все руководители театров пообещали в текущем году порадовать зрителей новыми постановками.